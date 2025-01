Diretoria do Vasco anuncia a contratação de Lucas Oliveira para reforçar a defesa

O Vasco anunciou nesta quarta-feira mais um reforço para a temporada 2025. O zagueiro Lucas Oliveira chegou a um acordo com o clube carioca e assinou contrato até o fim do ano que vem.

O jogador estava no futebol japonês e atuou pelo Kyoto Sanga. Os seus direitos econômicos pertencem ao Cruzeiro que, após negociação com a diretoria vascaína, vai permanecer com 30%.

O site oficial do Vasco não definiu a data da apresentação oficial do atleta de 28 anos. Lucas ganhou destaque no cenário nacional com a camisa do Atlético-GO e defendeu o time goiano entre 2018 e 2021.