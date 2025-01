Daniele Hypólito é exonerada de cargo no governo do RJ e amplia rumor de participação no BBB 25

Com a aproximação da estreia do Big Brother Brasil de 2025, marcada para a próxima segunda-feira, crescem as especulações sobre quem serão os participantes da nova edição do programa. Entre os principais cotados está a ex-ginasta olímpica Daniele Hypólito, que participaria do "Camarote", parte do elenco composta por figuras públicas. Nesta terça-feira, uma publicação realizada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro reforçou o rumor anunciando a exoneração da atleta de seu cargo na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Daniele cumpria a função de assessora especial na repartição pública. O texto indica que a exoneração foi realizada "a pedido" e conta a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.

Nesta edição do reality show, em vez de jogarem sozinhos, os participantes entrarão em duplas compostas por pessoas que já possuem afinidade fora do programa. Por isso, estima-se que Daniele estará acompanhada de seu irmão, o também ex-ginasta Diego Hypólito. A informação já havia sido adiantada pelo portal do jornalista Léo Dias.