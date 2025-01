Ancelotti nega que Real Madrid esteja cansando de Vini Jr., defende o astro e critica punição

O brasileiro Vinicius Júnior voltou a ser tema no Real Madrid nesta quarta-feira. O técnico Carlo Ancelotti teve que responder questionamentos sobre o atacante na entrevista coletiva que antecedeu a partida contra o Mallorca, que ocorre na quinta, pela semifinal da Supercopa da Espanha.

Vinicius Júnior pegou dois jogos de suspensão pela expulsão no duelo da última sexta, contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Ele se envolveu em confusão com o goleiro adversário, Dimitrievski. A sanção é válida para os próximos compromissos do Real no Campeonato Espanhol. Desse modo, Vini Jr. está à disposição para esta quinta-feira.

Carlo Ancelotti não concordou com a punição dada a Vinicius Júnior. O técnico do clube espanhol defendeu o brasileiro após mais uma polêmica. "Outra vez?", disse Ancelotti, incomodado com mais uma pergunta sobre o atleta brasileiro. "Tanto eu como ele ouvimos coisas que aconteceram no campo. Sigo dizendo que é difícil ser Vinicius. A sanção não é correta. Cada um opina o que quer. Quando se fala da provocação de Vinicius, desvia-se o foco de insultos que ele recebe. Estamos muito contentes com ele", argumentou o comandante italiano.