Vasco confirma contratação de Tchê Tchê, ex-Botafogo

Tchê Tchê chega ao Vasco com um currículo recheado de títulos, conquistados por clubes, como Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, além do Botafogo. No total, ele soma quatro troféus do Brasileirão (2016, 2018, 2021 e 2024), um da Copa do Brasil (2021), um da Supercopa do Brasil (2022) e um da Super Taça Ucraniana (2018), além da Copa Libertadores (2024). Em nível Estadual, ele somou três taças: um Campeonato Paulista (2021) e dois Campeonatos Mineiros (2021 e 2022).

No Vasco, o volante vai reforçar o setor de meio-campo, que já conta com Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Jair, Sforza, Souza, Coutinho, Payet, Estrella, JP e Alex Teixeira.