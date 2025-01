Real Madrid está começando a cansar de Vinícius Júnior, diz jornalista espanhol

O profissional de imprensa desaprovou a forma como o brasileiro se comporta em campo. "Vinícius continua igual, com um comportamento antidesportivo, com os dedos para cima, para baixo, os dois dedos para cima, os dois para baixo, até desrespeitoso. Afinal, se você semear vento, você colhe uma tempestade. É o que Vinícius está fazendo", afirmou.

No último final de semana, o técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do atacante após a expulsão do atleta diante do Valencia. "Não era vermelho, era amarelo, e por isso esperamos que ele não perca jogos. É difícil ser ele, aguentar tudo que acontece, os insultos. Simples assim, mas ele tenta melhorar. Está triste pelo vermelho e pediu desculpas, mas é preciso olhar para frente", disse o treinador do Real.