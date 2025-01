Portuguesa supera proposta do CSA e fecha com zagueiro Eduardo Biazus do Grêmio Prudente

A Portuguesa continua movimentando o mercado de transferências em meio à reformulação promovida após a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta terça-feira, o clube paulista confirmou a contratação do zagueiro Eduardo Biazus, de 23 anos, que estava emprestado ao CSA pelo Grêmio Prudente.

A transferência foi concluída após a Portuguesa apresentar uma proposta superior, incluindo um contrato de quatro anos com luvas e salários mais elevados. Apesar de o CSA ter a prioridade de compra, as condições financeiras oferecidas pelo clube paulista inviabilizaram a permanência do jogador em Alagoas.

Revelado pelo São Joseense, o defensor tem experiência em várias equipes do futebol brasileiro. Além de atuar como zagueiro, Biazus também desempenha a função de volante. Ele passou por clubes como Foz do Iguaçu, Patriotas-PR, São Bernardo e Grêmio Prudente, com quem tinha vínculo contratual antes de ser emprestado ao CSA.