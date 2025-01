Ponte Preta acerta com atacante Danrlei que estava na Coreia do Sul

Ainda buscando fechar com o lateral Danilo Barcelos, a Ponte Preta acertou com um outro reforço para a disputa do Paulistão e do restante da temporada 2025. Trata-se do atacante Danrlei, de 29 anos, que chega para substituir Jeh, que está lesionado, no setor ofensivo.

Danrlei, 16º reforço da equipe, está chegando à Ponte com contrato em definitivo e válido até o final do ano. Em 2024, o atacante estava atuando no futebol sul-coreano, no FC Anyang, da K-League 2, a segunda divisão local. Na Ásia, ele disputou 19 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências durante este período.

No Brasil, começou a carreira no Independente-PA, de forma tardia, quando já tinha 24 anos. Depois de se destacar no clube de Tucuruí, foi negociado com o Paysandu, onde foi campeão da Copa Verde em 2022. Depois disso, acertou com a Chapecoense, mas não conseguiu ter uma boa passagem no Sul do País, antes de deixar o Brasil rumo a Coreia do Sul.