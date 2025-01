Patrocinadora master do Flamengo obtém autorização da Fazenda para operar nacionalmente

A Esportes da Sorte, patrocinadora de Corinthians, Bahia, Ceará e Grêmio, que tem apenas a autorização da Loterj, ainda não foi incluída na lista de autorizadas pelo Ministério da Fazenda. A Loterj entrou com um recurso, negado pelo ministro André Mendonça, do STF.

Em outubro do ano passado, a CBF deliberou que apenas bets contempladas com licença do Ministério da Fazenda poderiam ter publicidade em competições nacionais. A única exceção era relativa às empresas autorizadas pela Loteria do Rio, detalhe que caiu por terra frente à decisão do STF.

No último dia de 2024, o Ministério da Fazenda publicou 15 portarias que regulam o mercado das apostas de quota fixa no País a partir de 2025, com autorizações definitivas e provisórias. As empresas deverão pagar uma outorga de R$ 30 milhões para começar a operar.

Além disso, há normas para que as operadoras coíbam fraudes, lavagem de dinheiro e publicidade abusiva. As práticas foram elaboradas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e aprovadas no Congresso. Uma delas é que os sites terão de utilizar o domínio "bet.br".