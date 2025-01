Após contratar Reinaldo, Mirassol acerta com David Braz, ex-Palmeiras e Santos

Com objetivos ousados no ano que debutará na elite do futebol brasileiro, o Mirassol vem apostando em jogadores conhecidos no meio do esporte para reforçar o seu elenco. Após anunciar o lateral Reinaldo, ex-Grêmio e São Paulo, o clube paulista contratou o zagueiro David Braz, com passagens vitoriosas por Palmeiras e Santos.

O defensor tinha contrato com o Goiás até o fim do Estadual, mas aceitou o desafio de ser um dos líderes do Mirassol em 2025. O defensor assinou por uma temporada. A expectativa é que a apresentação oficial ocorra ainda nesta semana.

Com 37 anos, o defensor disputou 25 jogos com a camisa do Goiás no ano passado. Ele esteve no elenco campeão da Copa Libertadores com o Fluminense e passou por Grêmio, Santos, Flamengo, Vitória e Palmeiras, time que o revelou para o futebol.