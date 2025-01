Veiga faz treino intenso de pré-temporada com Zé Roberto antes de reapresentação no Palmeiras

O meia Raphael Veiga, do Palmeiras, aproveitou o período de férias para manter a forma física. O jogador não deixou de treinar mesmo no descanso que recebeu do clube paulista. O atleta realizou um intenso treinamento físico com Zé Roberto, ex-jogador do Palmeiras e que se aposentou em 2017. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Atualmente com 50 anos, Zé Roberto exibe forma física impressionante. O ex-jogador vestiu a camisa do Palmeiras entre 2015 e 2017, quando pendurou as chuteiras. Pelo time paulista, ergueu o troféu da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016. Pela seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações duas vezes (1997 e 2005) e a Copa América também em duas ocasiões (1997 e 1999).

Contando com Raphael Veiga, o elenco do Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol já nesta segunda-feira. Os reforços Paulinho e Facundo Torres terão os primeiros contatos com os novos companheiros de equipe.