Tetracampeão Carlos Sainz é obrigado a abandonar o rali Dakar um dia após capotar o carro

Durou apenas dois dias a participação do atual campeão e dono de quatro títulos na edição 2025 do Rali Dakar. Depois de capotar o carro na primeira parte das 48 horas da segunda etapa, mas conseguir levá-lo até o fim, o espanhol Carlos Sainz viu a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) impedi-lo de largar nesta terça-feira após vistoria em seu veículo.

"Devido aos danos sofridos na jaula de segurança do veículo de Carlos Sainz e Lucas Cruz durante o acidente na primeira parte da etapa de 48 horas do Dakar 2025 e de acordo com o regulamento da FIA, a entidade retirou o veículo da competição", informou a organização do Dakar.

Sainz capotou o carro no quilômetro 327 dos 947 previstos para a segunda etapa do Dakar, a mais desafiante aos pilotos. Ele ainda conseguiu desvirar, que ficou bastante danificado. Ao fim do dia, o espanhol já admitiu que seria muito difícil brigar pelo título da edição. Mas queria ir até o fim.