Nottingham vence a sexta partida seguida e mantém perseguição ao líder Liverpool no Inglês

A equipe sensação do Campeonato Inglês fez mais uma vítima nesta segunda-feira ao derrotar o Wolverhampton por 3 a 0, mesmo jogando como visitante na rodada. Esta foi a sexta vitória seguida da equipe dirigida pelo técnico português Nuno Espírito Santo. O reflexo dessa boa fase está estampado na classificação: com 40 pontos, o Nottingham Forest está ao lado do Arsenal, que detém a vice-liderança pelos critérios de desempate. O Liverpool aparece isolado no topo com seis pontos a mais.

Os gols do triunfo foram marcados por Gibbs-White e Chris Wood no primeiro tempo, e Awoniyi na etapa final. Já o Wolverhampton, vive uma situação completamente diferente. A equipe comandada pelo técnico Vitor Pereira figura na 17ª posição, contabiliza 16 pontos e flerta com a zona de rebaixamento do torneio.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Inglês na próxima semana. O Nottingham tem uma verdadeira decisão pela frente já que o compromisso vai ser contra o Liverpool no City Ground, no dia 14. Um dia depois, o Wolverhampton tenta a reabilitação em visita ao Newcastle.