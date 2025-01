Milan busca virada incrível sobre a rival Inter e conquista a Supercopa da Itália

Internazionale e Milan protagonizaram um grande Derby della Madonnina nesta segunda-feira, valendo a primeira taça do ano. Em jogo cheio de alternativas, lances perigosos e gols, a equipe rossonera levou a melhor no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, acabando com a hegemonia da rival ao buscar incrível virada de 3 a 2 após sair em desvantagem de dois gols.

Com a entrada de Rafael Leão e um segundo tempo impecável, os comandados de Sérgio Conceição chegaram à oitava taça da competição, se igualando ao time rival. A Juventus segue no topo, com nove conquistas.

Com o resultado, buscado aos 48 do segundo tempo, o Milan acaba com a hegemonia da Internazionale, que vinha de três títulos da Supercopa seguidos. Primeiro campeão, em 1988, o time rossonero finda um jejum que vinha desde 2016, quando bateu a Juventus nos pênaltis.