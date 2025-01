James Rodríguez deve rescindir com clube espanhol e entra no radar do Boca, diz jornal

O técnico do Boca, Fernando Gago, prioriza a chegada de um meia canhoto ao clube argentino. Nesse cenário, James Rodríguez entrou no radar do time de Buenos Aires. Segundo o Olé, a possível contratação de James seria uma resposta do Boca, que tem sido tímido na atual janela de transferências.

O periódico ainda destaca que o Boca Juniors poderia oferecer protagonismo para James Rodríguez nas disputas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes deste ano.

Em meados de novembro, James esteve com a seleção da Colômbia no CT do Boca Juniors. O jogador, inclusive, ganhou uma camisa da equipe argentina e posou para fotos segurando o uniforme. Na época, Mauricio Serna, dirigente do Boca, disse que seria "um sonho" ter James Rodríguez no time argentino.