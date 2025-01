Filho de Robinho marca, Santos goleia Jaciobá-AL e garante vaga na segunda fase da Copinha

Os "Meninos da Vila" deram show nesta segunda-feira e estão classificados para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Arena Fonte Nova, em Araraquara, o Santos conquistou a vaga antecipada no Grupo 7 ao golear o Jaciobá-AL, por 7 a 1. Os destaques da vitória ficaram por conta de Juninho, filho do ex-atacante Robinho, e Kauan Pereira, autor de três gols.

O Santos teve amplo domínio no jogo, mas custou para furar a defesa adversária. O primeiro gol só foi sair aos 43 minutos do primeiro tempo, com Enzo Monteiro, de cabeça. No minuto seguinte, Gabriel Simples ampliou. No começo da segunda etapa, Kauan Pereira fez o terceiro. Aí que apareceu o outro personagem da partida. Aos oito minutos, Juninho entrou em campo na vaga de Gabriel Bontempo. O jovem é filho do ex-atacante Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo a que foi condenado na Itália.

Juninho deu assistência para o quarto gol do Santos, o segundo de Kauan Pereira na partida e deixou sua marca, aos 31 minutos. Na comemoração, repetiu as pedaladas do pai. Kauan Pereira anotou o sexto, aos 34. Logo depois, Leandro marcou o gol de honra para o Jaciobá. Foi o primeiro gol da história do time alagoano na Copinha. Fechando a goleada, Enzo Monteiro marcou o sétimo, de pênalti.