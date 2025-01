Federação Paulista e Polícia Civil investigam caso de racismo na Copa São Paulo

"A FPF acompanhará o caso para que as punições sejam aplicadas de forma rigorosa, bem como dará todo suporte necessário para o atleta e ao América-RJ. A Federação Paulista de Futebol não tolera quaisquer atos racistas ou discriminatórios. A Copinha Sicredi é uma competição democrática, de respeito e alegria, sem espaço para preconceito de qualquer tipo", cobrou a FPF em nota oficial.

No documento, João Pedro, jogador do América-RJ, relatou ter ouvido: "Vai, macaco do c...", vindo de um jogador adversário, identificado como Marcus Vinícius. Em nota, o América-RJ repudiou os atos racistas sofridos pelo seu atleta.

"Estamos profundamente consternados com o episódio de racismo ocorrido contra um atleta do América durante a nossa estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O racismo não tem lugar no esporte nem na nossa sociedade. Repudiamos veementemente qualquer ato discriminatório", postou o América-RJ.

O Itapirense também postou lamentando o ocorrido. "Ressaltamos que, ao analisarmos as imagens mencionadas, não identificamos o lance descrito. Contudo, como o racismo é uma acusação gravíssima e intolerável, solicitamos que os fatos sejam apurados com rigor e que as provas sejam apresentadas, para que se faça justiça e não haja espaço para equívocos. A Sociedade Esportiva Itapirense é contra qualquer forma de discriminação", postou.