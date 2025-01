Bia Haddad perde feio em Adelaide e segue sem vencer na temporada

Quebrada no quarto game, ela viu Keys logo abrir 4 a 1 no primeiro set. Voltaria a perder o serviço e o set com 6 a 2. Com semblante fechado e sem vibração, a 16ª colocada do ranking mundial foi ainda pior no segundo set. Depois do 1 a 1, a norte-americana "brincou" de jogar tênis.

Sem se esforçar muito, Keys não teve trabalho para avançar com 6 a 1. Ela fechou o jogo em saque perfeito. No último ponto, Bia devolveu o saque e nem quis ir em paralela fácil de se devolver, abandonando a partida.

No Aberto da Austrália, a principal tenista brasileira terá de defender os pontos da terceira rodada, alcançados na temporada passada. Ou seja, terá de melhorar muito seu jogo e desencantar em 2025.