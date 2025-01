Ancelotti analisa vitória do Real Madrid e aprova atuação de Endrick: 'Ele fez um bom jogo'

O treinador iniciou a partida com uma formação alternativa e optou por deixar medalhões como Vini Jr, Bellingham e Mbappé como opção no banco de reservas para o segundo tempo. Ao final dos primeiros 45 minutos, a equipe de Madri foi para o intervalo com uma vantagem de 3 a 0 no placar.

Entre os pontos positivos destacados pelo profissional, a intensidade foi a mais elogiada. "Fizemos um jogo sério do início ao fim. Era óbvio que tínhamos mais qualidade, mas não foi fácil corresponder à atitude. E foi isso que fizemos desde o início. Estamos satisfeitos".

Os gols da vitória foram marcados por Valverde, Camavinga, Arda Guler (dois gols) e Modric. Titular no confronto, Endrick mostrou bastante movimentação e perdeu várias chances de gol. Em sua melhor chance no jogo, o camisa 16 quase deixou a sua marca no fim do segundo tempo ao tentar encobrir o goleiro.