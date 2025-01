Roma tem início arrasador e supera a Lazio no clássico do Campeonato Italiano

Deu Roma no clássico do Campeonato Italiano. No Estádio Olímpico, os comandados de Claudio Ranieri tiveram um início arrasador e definiram os 2 a 0 sobre a arquirrival Lazio em apenas 18 minutos, se redimindo de série ruim de partidas na competição.

Em clássico, toda atenção é pouca, ainda mais nos minutos iniciais. E a Roma necessitou de um intervalo de somente oito minutos para encaminhar sua vitória, com gols de Pellegrini e Saelemaekers em jogadas de alta velocidade.

Depois de ver Koné exigir grande defesa de Provedel, vieram os gols. Aos 10 minutos, Pellegrini arrancou do meio, tocou para Saelemaekers e apareceu livre na área para ajeitar e mandar no ângulo. Nova jogada em velocidade dos mandantes e foi a vez do lateral deixar sua marca, aproveitando rebote do goleiro, aos 18.