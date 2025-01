Liverpool e Manchester United ficam no empate em 2 a 2 em clássico eletrizante no Inglês

O time da casa conseguiu a virada com o artilheiro do Inglês. Aos 22 minutos, a torcida no Anfield se manifestou ruidosamente convencida que De Light havia tocado a mão na bola após cruzamento na área do United. O árbitro Michael Oliver nada marcou. Após ser chamado pelo VAR, o pênalti foi marcado.

Na cobrança de Salah, Onana acertou o canto, o esquerdo, mas o chute saiu forte e encontrou as redes. Foi o 18º gol do egípcio no Inglês.

O Manchester United ainda encontrou forças para empatar aos 35 minutos. Garnacho, que havia entrado pouco antes, foi acionado por Bruno Fernandes pela esquerda, avançou à linha de fundo e cruzou. A defesa do Liverpool ficou parada, olhando a bola passear pela área até encontrar o pé de Diallo, que desviou de Alisson.

O jogo ficou emocionante nos momentos finais, com os dois times com chances claras de gol, com defesas importantes tanto de Alisson como de Onana. A última chance do jogo foi desperdiçada pelo zagueiro Maguire, do United, aos 52 minutos. Após cruzamento de Zirkzee, o zagueiro estava livre, de frente para o gol, mas chutou para o alto de pé direito.

Na próxima rodada do Inglês, o Liverpool enfrenta o Nottingham Forest, terceiro colocado do Inglês, no dia 14 na condição de visitante. Já o Manchester United recebe, no dia seguinte, o lanterna Southampton.