Rodrigo Garro se envolve em acidente e fica detido na Argentina por morte de motociclista

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em um grave acidente de trânsito na Argentina nesta madrugada de sábado. O jogador dirigia uma caminhonete quando atingiu um motociclista, que morreu no local. De acordo com veículos locais, o atleta está detido preventivamente até a conclusão pericial do ocorrido.

Garro dirigia uma caminhonete Dodge RAM e ia acompanhado por uma pessoa que não ficou ferida. Eles colidiram frontalmente com o motociclista, que estava em uma Guerrero 110 cc, na tentativa de entrar na rua 108 enquanto trafegavam pela rua 300, de General Pico, em La Pampa, região central da Argentina.

Em contato com o Corinthians, o clube disse que não se manifestará até que o caso seja esclarecido.