Juventude anuncia amistoso dia 15 com o Boca Juniors na Argentina

O Juventude anunciou, neste sábado, em suas redes sociais, o amistoso com o Boca Juniors, dia 15, às 20h, no Estádio San Nicolás de Los Arroyos, em Buenos Aires, na Argentina. As duas equipes vão se enfrentar pela primeira vez.

O jogo receberá apenas torcida local, sem possibilidade de espaço visitante para a torcida do Juventude, que poderá acompanhar a disputa pelo canal ESPN.

A partida amistosa serve de preparação para o Juventude, que tem estreia marcada no Campeonato Gaúcho, no dia 22. Além disso, o time gaúcho vai ter pela frente a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.