Jogador do Barbastro pede noiva em casamento no gramado após derrota para o Barcelona

Um jogador do Barbastro, clube da quarta divisão da Espanha, teve uma tristeza e uma alegria neste sábado. Depois de perder para o Barcelona por 4 a 0 na terceira fase Copa do Rei, Israel García se ajoelhou em campo e pediu a namorada Pilar em casamento.

A jovem pareceu surpresa e cobriu o rosto com as mãos enquanto sorria, depois disse: "Sim", sob aplausos dos espectadores ainda presentes no Estádio Isidro Diaz de Mera Escuderos.

Em seguida, o casal posou para fotos, com Pilar exibindo a mão com o anel que Garcia lhe deu. "Foi o dia apropriado", disse García à imprensa espanhola.