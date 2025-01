João Fonseca festeja 10 vitórias consecutivas: 'Quero levar essa confiança para o Grand Slam'

O Aberto da Austrália, assim como o US Open, é disputado em piso duro, o que faz o jogo ganhar agilidade pela baixa absorção de energia pelo solo a cada quique da bolinha. Já o Torneio de Wimbledon é na grama, e Roland Garros, no saibro (terra batida, mais lento).

Para manter o grande nível, João Fonseca contará com o apoio fisioterápico durante sua viagem. O brasileiro se considera bem para emendar mais um torneio e quer levar consigo a confiança conquistada com os títulos recentes.

"Vou partir neste domingo para Melbourne. Obviamente, estou desgastado com a semana, mas me considero bem fisicamente. Estou viajando com o fisioterapeuta e estou me sentindo muito bem. Vamos com tudo. Quero levar essa confiança dos últimos torneios para esse quali e talvez ir bem na chave principal", disse.

João Fonseca ainda não conhece seu adversário de estreia, mas terá de passar por três concorrentes para chegar à chave principal. O qualificatório do Aberto da Austrália começa na segunda-feira.