Gabigol elogia Diniz, acredita estar no auge e diz que recusaria Cruzeiro se Tite fosse técnico

Depois de entrar no gramado do Mineirão e receber o carinho de 45 mil torcedores, Gabigol concedeu a primeira entrevista coletiva como jogador do Cruzeiro. O atacante promete se conectar com Dudu e Matheus Pereira e elogiou o trabalho de Fernando Diniz. Durante a conversa, ainda sobrou para Tite, em provocação do dono da SAF do clube, Pedro Lourenço.

"Se fosse para vir um técnico aí, ele (Gabigol) não vinha não", brincou Pedrinho, ao que o jogador completou: "Eu não falei, mas vou falar agora: É verdade." O atacante viveu desavença com o treinador ainda no Flamengo, em 2024.

Gabigol evita prometer títulos, mas garante que o Cruzeiro "vai incomodar". Ele também defende que, aos 28 anos, está no melhor momento da vida "dentro e fora de campo" e coloca como um objetivo o retorno à seleção brasileira.