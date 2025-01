Cruzeiro apresenta Gabigol, Dudu e mais 4 reforços a 45 mil torcedores no Mineirão

"Há uns quatro meses, eu falei para vocês que eu iria parar Belo Horizonte", enunciou o empresário. "O dia chegou, e nós, com nada mais, nada menos, que o maior jogador do Brasil na atualidade. O maior número de títulos nos últimos oito anos. Ele tem mais títulos que muitos grandes clubes do Brasil. Não fomos atrás de uma aventura, fomos atrás de uma realidade", concluiu.

Desde o início da festa, imagens mostravam os torcedores fazendo a tradicional comemoração do camisa 9. Cartazes estampavam: "Hoje tem gol do Gabigol", junto de cachecóis e copos com a imagem do atacante.

O jogador recebeu as boas-vindas de Vanessinha e Bianca Brasil, atletas do time feminino do Cruzeiro. Também participaram do evento jogadores do Sada Cruzeiro, pentacampeão do Mundial de Clubes de Vôlei.

O Cruzeiro ainda tem outro reforço confirmado, que é o congolês Yannick Bolasie. Ele atuou pelo Criciúma em 2024 e fechou com o clube mineiro para este ano. Entretanto, o atacante não compareceu ao Mineirão e irá encontrar o novo clube diretamente em Orlando, onde a equipe participa da FC Series, em preparação para a temporada.