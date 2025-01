Vitória anuncia a contratação do atacante Wellington Rato, que deixa o São Paulo

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira (2), a contratação do atacante Wellington Rato, de 32 anos. O jogador assinou contrato até o final de 2027. Para contratar o jogador, o Vitória vai pagar R$ 5 milhões ao São Paulo. Metade deste valor será pago este mês e o restante em 24 parcelas.

Wellington Rato se apresenta na próxima quarta-feira, em Salvador, quando vai integrar o grupo 2 de jogadores que iniciam a pré-temporada. O grupo 1 iniciou os trabalhos nesta quinta-feira sob orientação do técnico Thiago Carpini.

Wellington Rato ganhou dois títulos no São Paulo: Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil 2024. Ele marcou seis gols e deu 19 assistências em 105 partidas.