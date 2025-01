Vini Jr. é expulso, Bellingham desperdiça pênalti, mas Real vira em Valencia e assume 1º lugar

A resposta do Valência veio em dose dupla dois minutos depois, mas Courtois mostrou estar em grande forma e fez defesas importantes. Aos 12, após rápido ataque do time da casa, o goleiro belga impediu o gol de Foulquier.

O Real tentou ficar mais com a bola e apostou na habilidade de Vázquez, Bellingham e Rodrygo. Vini Júnior tentou jogadas individuais, sofreu faltas e reclamou muito da arbitragem. Mbappé esteve mais apagado que o brasileiro.

Aos 27 minutos saiu o gol do Valência. A jogada começou com Foulquier pela direita, Guerra forçou Courtois a fazer grande defesa parcial e Duro empurrou para as redes.

A partir daí, o Real partiu para o ataque, mas não encontrou espaços para penetrar na área. Vini e Valverde tentaram de longe, sem sucesso. Aos 43, Ceballos invadiu a área, mas chutou em cima de Dimitrievski.

Na segunda etapa, a pressão do Real foi ainda maior. Nos primeiros 15 minutos, Bellingham perdeu um pênalti, enquanto Mbappé teve um gol anulado pelo VAR.

A pressão do Real foi muito forte. Rodrygo, sozinho, cabeceou para fora. Aos 35, após jogada individual, Vini Jr caiu na grande área do Valência e o goleiro Dimitrievski cutucou o brasileiro, que revidou com um empurrão. O juiz foi deu cartão amarelo para o goleiro e expulsou o brasileiro, após analisar no VAR.