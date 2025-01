São Paulo recusa saída de Arboleda, mantém Luciano e negocia Galoppo com o River Plate

No ataque, porém, o São Paulo abre a porta de saída. Giuliano Galoppo já chegou a Buenos Aires para realizar exames médicos e fechar com o River Plate. O negócio será de empréstimo até o fim de 2025, com os salários do jogador pagos pelo clube argentino. Matías Rojas, ex-Corinthians, também jogará pela equipe.

Além disso, há uma opção de compra de Galoppo por 3,2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 19 milhões). Contratação mais cara da história do São Paulo, por R$ 32 milhões, o argentino nunca rendeu o esperado no clube. No começo de 2023, o meia sofreu uma lesão grave no joelho, o que dificultou a sequência. Em 2024, ele entrou em campo apenas 28 vezes.

Em paralelo, o São Paulo espera contar com o lateral-esquerdo Enzo Díaz. O jogador de 29 anos tem currículo no futebol argentino e pode suprir a saída de Welington para o Southampton. Ainda não há definição sobre como será o negócio, que não tem relação com o empréstimo de Galoppo.

Após "não saber" se ficava, Luciano deve permanecer no MorumBis. E o torcedor são-paulino pode ficar tranquilo sobre o atacante. Peça importante no ano de 2024, o jogador deixou aberto o futuro, ao final da temporada, mesmo que com vínculo até o fim de 2026. Agora, ele definiu que fica.

Luciano chegou a ser procurado por Santos, Cruzeiro e clubes da Arábia Saudita. Tanto a diretoria, quanto a comissão técnica gostariam de manter o jogador, o que foi compatível com a vontade do atleta. Em 68 jogos do São Paulo, Luciano esteve presente em 60 na temporada passada.

O São Paulo ainda busca um lateral-direito. O clube conta com Igor Vinícius e o garoto Moreira, após a saída de Rafinha. Um nome especulado foi o do argentino Gonzalo Montiel, do Sevilla. A tendência, porém, é de que ele retorne ao River Plate, pelo qual jogou entre 2016 e 2021.