Santos demite executivo de futebol Alexandre Gallo após semanas de dificuldades no mercado

Mesmo com tempo, o clube só conseguiu anunciar um novo treinador, o português Pedro Caixinha, no dia 23 de dezembro. Antes, teve longa tratativa com Gustavo Quinteros, oficializado pelo Grêmio no dia 26.

As negociações com os treinadores foram comandadas por Alexandre Gallo, que estava no clube desde a gestão passada, comandada por Andrés Rueda. Ele chegou em agosto de 2023, meses antes do rebaixamento, para exercer o cargo de coordenador técnico.

Quando assumiu a cadeira presidencial, Marcelo Teixeira decidiu pela permanência de Gallo. Ele também vinha sendo questionado pela torcida santista por causa de contratações consideradas ruins nesta temporada.