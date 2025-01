Bragantino abre os cofres por Isidro Pitta, e artilheiro do Brasileirão retorna

O atacante vinha sendo assediado por outros clubes no mercado desde a reta final da temporada, como Fluminense e Bahia, e seguirá na elite do futebol brasileiro em 2025. O Palmeiras também estava de olho no atacante e chegou a pedir informações para o zagueiro Gustavo Gómez. Pitta já havia acertado com o Bragantino durante o mês de dezembro.

Formado no Cerro Porteño, do Paraguai, passou por outros clubes do país, além de Alvarenga, de Portugal, e Huesca, da Espanha, antes de desembarcar no Brasil em 2022, quando defendeu o Juventude.

Alerrandro retorna

O Red Bull Bragantino estuda também a possibilidade de incorporar o atacante Alerrandro ao grupo. O clube paulista não chegou a um acordo de um novo empréstimo com o Vitória e já pensa em tê-lo no elenco em 2025.

O Red Bull Bragantino não quis realizar um novo empréstimo e estipulou a venda do atleta por R$ 38 milhões, investimento que ficou inviável pelo Vitória, que acabou desistindo da contratação do atacante.

Alerrandro retorna ao time paulista com moral após ser um dos responsáveis pela boa campanha do Vitória no Brasileirão, competição na qual foi o artilheiro ao lado do corintiano Yuri Alberto. Foram 52 jogos pelo clube baiano e 21 gols marcados.