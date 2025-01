Jornal: Palmeiras pode envolver jogadores em negociação por Andreas Pereira

Os esforços do Palmeiras para contratar Andreas Pereira são uma demonstração da força que o clube está aplicando no mercado nesta janela de transferências. Com a casa de apostas Sportingbet como novo patrocinador, embora ainda não anunciada, e o objetivo de ter bom desempenho no novo Mundial de Clubes, a diretoria palmeirense está disposta a fazer grandes investimentos.

Por enquanto, as únicas contratações confirmadas foram dos atacantes Paulinho e do uruguaio Facundo Torres. Além de Andreas, o volante Villasanti, do Grêmio, também está na mira. O plano é trazer um meio-campista, um ponta, um centroavante e um zagueiro, de preferência canhoto.