Schumacher completa 56 anos; como está a saúde do ex-piloto de Fórmula 1?

No fim de 2023, o advogado da família Schumacher, Felix Damm, concedeu uma entrevista ao portal alemão Legal Tribune Online e falou sobre as razões pelas quais a temática é tratada com sigilo. De acordo com ele, os familiares consideraram publicar um relatório que informasse a situação do ex-piloto, mas entenderam que tal divulgação apenas abriria brechas para mais perguntas.

"A mídia poderia retomar esse relatório repetidas vezes e perguntar: 'E como é agora?', um, dois, três meses ou anos após o relatório", explicou Damm, que ainda mencionou a questão da "autoexposição voluntária". Ele se refere ao fato de que a própria família, acompanhada de médicos, deu publicidade a informações sobre o ex-piloto da Ferrari logo após o acidente.

Caso de chantagem

Ao longo da última década, a família tem travado batalhas jurídicas para impedir a divulgação de determinados conteúdos sobre o estado de saúde do alemão. Nos últimos meses, criou-se grande tensão com um caso de chantagem articulada por pessoas que teriam fotos de Schumacher em seu atual estado.

Markus Fritsche (ex-segurança de Schumacher), Yilmaz Tozturkan (segurança de boate), Daniel Lins (filho de Tozturkan e especialista em tecnologia) teriam ameaçado a família de Schumacher e pedido dinheiro para não revelar publicamente imagens e arquivos pessoais do ex-piloto de Fórmula 1.

O trio foi detido em junho. De acordo com o jornal Daily Mail, mais de 1500 arquivos pessoais do ex-piloto foram roubados. Eles estavam armazenados em quatro pen drives e dois discos rígidos.