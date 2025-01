Gabriel Jesus 'esquece' propostas e só quer curtir o bom momento do Arsenal

Eleito o jogador do mês do Campeonato Inglês em dezembro após anotar cinco gols em sete jogos, o brasileiro Gabriel Jesus voltou a sorrir no Arsenal. Aproveitado com mais frequência pelo técnico Mikel Arteta, o centroavante "esqueceu" das propostas, até mesmo para voltar ao Brasil, e só pensa em continuar o crescimento na Inglaterra.

Recentemente, Gabriel Jesus teve seu nome envolvido em possível retorno ao Palmeiras, onde foi formado. Outros clubes da Europa também tentaram tirá-lo do Arsenal, mas Arteta impediu, contando com seu futebol e definindo-o como "útil."

O atacante ganhou chance e voltou a se firmar com gols e boas apresentações, das quais faz questão de comemorar. "Faz muito tempo de minha chegada ao Campeonato Inglês", afirmou, lembrando do desembarque na Europa em 2017, quando assinou com o Manchester City.