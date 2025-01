Dudu diz que estava sendo pouco aproveitado no Palmeiras por opção de Abel Ferreira

Apresentado nesta sexta-feira como reforço do Cruzeiro, Dudu falou sobre os seus últimos meses de Palmeiras, clube no qual é ídolo e multicampeão. Apesar do status, o atacante de 32 anos não conseguiu voltar a se firmar como titular no time alviverde desde que voltou a jogar em junho do ano passado, após quase um ano fora dos gramados por causa de uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito. Assim, terminou 2024 com 19 jogos, apenas quatro como titular.

"Eu acho que eu não joguei lá por opção do treinador. Igual aqui, se eu não treinar, se eu não me dedicar, tem outros 26 jogadores querendo jogar também. Eu vou ter que treinar, vou ter que trabalhar para jogar aqui. Você não vai jogar com nome. Não é porque é o Dudu que vai chegar aqui, colocar a camisa 7 e vai jogar. Vai ter que mostrar por que tem de estar jogando", disse.

Quando estava prestes a voltar a campo após a lesão, no meio do ano, Dudu viveu grande polêmica no Palmeiras por ter aberto uma negociação justamente com o Cruzeiro, que chegou a anunciar nas redes sociais um acordo com o jogador. O anúncio pegou os palmeirenses de surpresa e causou indignação em boa parte da torcida. Na coletiva desta sexta, quando questionado sobre o assunto e motivo da reviravolta naquela ocasião, não se aprofundou.