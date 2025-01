Djokovic se despede nas quartas do Torneio de Brisbane ao ser surpreendido por Opelka

O norte-americano Reilly Opelka obteve nesta sexta-feira o maior triunfo de sua carreira após passar dois anos afastado das quadras. Ele protagonizou a primeira grande zebra do ano ao eliminar o favorito e principal cabeça de chave do Torneio de Brisbane, o sérvio Novak Djokovic, com 7/6 (8/6) e 6/3 nas quartas de final.

Atualmente apenas o 293º do ranking da ATP, Opelka fechou o jogo em uma ace e parecia não acreditar no seu feito, passando a mão no rosto. Djokovic sorriu, mostrando-se conformado com o resultado e deu um forte abraço no oponente, parabenizando-o.

"Ele é o maior jogador que o esporte já viu. É difícil estar na posição dele. Ele pode me observar ou a outros oponentes o dia todo e a realidade é que não temos nada a perder contra ele. Você acaba jogando mais livre", afirmou Opelka após a vitória. "Você corre muito mais riscos porque se você jogar no seu nível normal ou até acima dele, ele vai ganhar todas as vezes. É difícil na posição dele porque ele tem caras que jogam os dados e, num dia como esse, muitas coisas aconteceram do meu jeito."