NBA: Curry ignora lesão, é perfeito na linha de três, e Warriors atropelam 76ers

O início arrasador colocou logo o time de São Francisco em gigante vantagem de 16 pontos, após 35 a 19 no primeiro quarto e que permaneceu até o intervalo. Mesmo com um entorse no polegar direito, Curry demonstrava ao Big Three rival, formado por Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, que continua certeiro e decisivo aos 36 anos.

Ainda no meio do terceiro período, o astro dos Warriors chegou a se surpreender após novo acerto, que ampliou o massacre para 89 a 68, restando quase cinco minutos para o fim do quarto. Colocou as mãos na cabeça de incredulidade. Foram mais 13 pontos em somente sete minutos, alcançando 24.

Apesar de os técnicos optarem por reservas no período final, ainda deu tempo de Curry ampliar sua marca e chegar aos 30 pontos no duelo, mostrando que é o rei dos três pontos.

Embiid foi quem se destacou positivamente no 76ers, com 28 pontos e 14 rebotes. Mas a apresentação, bem ruim, não permitiu que a equipe reagisse em nenhum momento. O time buscará se redimir no sábado, diante do Brooklin Nets, enquanto Curry desafiará o Memphis Grizzlies de Ja Morant, novamente no Chase Center.

Liderança e recorde

Jamais na história, ao se tornar City Thunder, que a franquia havia vencido 13 seguidas. O líder do Oeste chegou à marca histórica ao fazer 116 a 98 no Los Angeles Clippers, no Paycom Center, em Oklahoma.