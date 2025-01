Cruzeiro mantém postura agressiva no mercado e oficializa o corintiano Fagner e o meia Eduardo

O Cruzeiro continua sendo o grande time no quesito contratações para 2025. Depois de anunciar os nomes de peso de Gabigol, Dudu e Bolasie, a diretoria da equipe celeste oficializou nesta sexta-feira a chegada do lateral-direito Fagner, emprestado pelo Corinthians, e do meia Eduardo, campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Botafogo.

"Seja bem-vindo, Fagner! O lateral assinou um vínculo de empréstimo com o Cabuloso até o fim deste ano", anunciou o Cruzeiro, em mensagem semelhante para dar as boas-vindas a Eduardo, que não renovou com o clube carioca e estava livre no mercado.

A ida de Fagner para o Cruzeiro, que está montando um time experiente semelhante ao que Fernando Diniz fez no Fluminense, causou revolta em muitos corintianos. O lateral havia feito juras de amor ao clube paulista ao renovar por dois anos no meio de 2024.