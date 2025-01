Sabalenka avança às quartas de Brisbane com autoridade e encara algoz de Azarenka

Aryna Sabalenka quer chegar à defesa do título do Aberto da Austrália daqui uns dias em grande estilo e vem fazendo um belo início de temporada. A belarussa teve seu primeiro desafio de peso na temporada nesta quinta-feira e passou com maestria, superando a casaque Yulia Putintseva, 15ª cabeça de chave, em sets diretos no WTA de Brisbane (7/6 (7/2) e 6/4), para se garantir nas quartas de final.

A líder do ranking necessitou de 1h51 para ganhar pela segunda vez no torneio disputado a nível WTA 500. E passou um susto no primeiro set quando foi quebrada e viu a oponente abrir 5 a 3. Putintseva sacou para fechar em 6 a 4, mas sequer teve um match point.

Após aproveitar o terceiro break point e igualar a partida em 5 a 5, Sabalenka resgatou o domínio da partida e levou a decisão ao tie-break, no qual fez cinco pontos seguidos e fechou em 7 a 2.