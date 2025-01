Rodri se incomoda após Cristiano Ronaldo alegar injustiça a Vini Jr: 'Ele sabe como funciona'

"Na minha opinião, ele merecia ganhar a Bola de Ouro", disse no palco do evento. "Foi injusto. Digo isso na frente de todo mundo. Eu acho que eles deveriam ter dado para o Vinicius porque ele ganhou a Liga dos Campeões, ele marcou gol na final. Os outros problemas para mim não são importantes. Você deveria premiar quem merece". Vini Jr., que estava na plateia, aplaudiu a fala junto com Neymar.

Cristiano ainda alfinetou a organização da Bola de Ouro ao elogiar o Globe Soccer Awards. "É por isso que eu amo a Globe Soccer e continuo vindo a esse evento, porque eles fazem premiações honestas", brincou.

A premiação da France Football foi considerada polêmica já que muitos acreditavam na vitória de Vini Jr. Ciente do resultado momentos antes da cerimônia, o Real Madrid se recusou a viajar para o evento, e afirmou que o evento não respeita o clube. Mais tarde, o brasileiro foi agraciado com o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, assim como no Globe Soccer Awards.