Maior vencedora da história do futebol do Corinthians, Yasmim é anunciada pelo Real Madrid

Ninguém na história ganhou tanto título jogando futebol profissional no Corinthians como a lateral-esquerda Yasmim. Foram 19 taças erguidas e a chegada à seleção brasileira. Após enorme sucesso em solo verde e amarelo, a jogadora foi oficializada nesta quinta-feira como reforço do poderoso Real Madrid.

"Yasmim Assis Ribeiro é a nova jogadora do Real Madrid. A defensora brasileira começou sua carreira no São José, em 2014, e chegou ao Corinthians em 2017. Depois de duas temporadas no futebol europeu, defendendo a camisa do Benfica, ela voltou ao clube brasileiro, onde disputou as últimas quatro temporadas", anunciou o clube merengue. "Yasmin joga de lateral esquerdo. Jogadora da seleção desde 2021, ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e a última Copa Ouro da Concacaf."

No novo clube, Yasmin recebeu a camisa 12 e espera triunfar como fez no Corinthians, onde ergueu 19 taças: quatro Copas Libertadores, seis Brasileiros, 5 Paulistas, uma Copa do Brasil e três Supercopas do Brasil.