'Década insuperável', diz Leila ao falar sobre fim do patrocínio da Crefisa

O fim do patrocínio da Crefisa ao Palmeiras é definido como um marco histórico, segundo a presidente do clube Leila Pereira, que também preside a empresa. Em vídeo, Leila agradece pela parceria que durou dez anos e define como "a maior da história do futebol".

A Crefisa chegou ao Palmeiras em 2015. Naquele ano, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. O gol de Fernando Prass na disputa de pênaltis contra o Santos na decisão abre o vídeo. Leila enaltece os 30 modelos de uniformes palmeirenses com a marca da empresa e destaca mais de 100 conquistas, entre futebol masculino, feminino e de base.

"2015. O ano em que se iniciou uma história. De um patrocínio a um legado histórico. De uma parceria a uma era: a era Crefisa e FAM. Inúmeras ações transcenderam as quatro linhas do gramado e superaram tudo que já foi visto em qualquer parceria na história do futebol", fala a presidente do clube.