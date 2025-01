Lautaro Martinez perde gols, mas Inter bate Atalanta e está na final da Supercopa da Itália

Depois do susto, a Atalanta, que entrou com vários reservas em campo, resolveu se aventurar no ataque e quase conseguiu abrir o placar, aos 16 minutos, quando a zaga da Inter falhou e a bola sobrou livre para Scalvini, mas a cabeçada saiu fraca e em cima do goleiro Sommer.

A iniciativa agressiva da Atalanta foi castigada aos 20 minutos. Laurato Martinez escapou sozinho e só parou na bela defesa de Carnesecchi. No rebote, o goleiro foi mais uma vez bem e evitou o gol de Dimarco. Após escanteio, Lautaro falhou mais uma vez na finalização.

A Atalanta não se acovardou e voltou a criar uma boa oportunidade. Aos 26 minutos, Zappacosta subiu bastante, cabeceou, mas errou o alvo.

Aos 38, Lautaro Martinez mostrou que não estava em um dia de muita inspiração, ao perder a quarta chance de abrir o placar. Em boa troca de passes do setor ofensivo do time de Milão, o argentino recebeu bola 'adocicada' de Thuram, mas emendou por cima do travessão.

A força da Inter nas bolas aéreas se fez valer aos quatro minutos do segundo tempo. Dumfries mostrou agilidade e talento em um meio voleio para fazer 1 a 0 para a equipe de Milão.

Aos dez minutos, o técnico Gian Piero Gasperini resolveu colocar em campo três jogadores importantes: Lookman, De Ketelaere e o brasileiro Ederson. A equipe de Bérgamo passou a pressionar, mas bastou um contra-ataque para a Inter aumentar a vantagem no placar.