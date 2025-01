Verstappen espera evolução da Red Bull em 2025 e diz: 'Não dá para vencer com a Sauber'

Aproveitando as férias de final de ano com a família e esperando um filho com Kelly Piquet, Verstappen guiará novamente a Red Bull nos últimos dias de fevereiro para a sessão única de testes de pré-temporada, que acontecerá no Bahrein.

O primeiro Grande Prêmio de 2025 acontecerá apenas em março, em Melbourne, na Austrália. A corrida está prevista para o dia 16.