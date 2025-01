Mourinho diz qual foi maior arrependimento de sua carreira e projeta futuro

Se falarmos de opções profissionais (o maior arrependimento foi), recusar a proposta de Florentino Pérez. Ele me disse: 'Mou, não vá agora, já fez o difícil, e agora vem o bom'. Eu sabia que seria assim. Ficar teria sido a decisão certa, mas depois de três anos, com grandes dificuldades, queria voltar ao Chelsea. Foi uma decisão emocional Mourinho, em entrevista ao Corriere dello Sport

Atualmente no comando do Fenerbahçe, da Turquia, Mourinho não escondeu sua ambição por assumir o comando de uma seleção em breve. "Quero competir na Eurocopa ou na Copa do Mundo e unir um país ao redor de um time, assim como fiz muitas vezes com clubes. Quero fazer isso pelo futebol e pelo que esse esporte representa. Seria incrível."