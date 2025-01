Hamilton recebe 'boas-vindas' da Ferrari e faz postagem em carro vermelho 

"Todos ao redor do mundo estão animados e, com certeza, os mecânicos também estão. Mas é porque sempre é animador ter um sete vezes campeão no carro. Devemos virar essa página e nos focar no trabalho", disse o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur.

A expectativa é que Hamilton dirija pela primeira vez uma Ferrari na sessão única de pré-temporada, que será realizada no Bahrein no fim de fevereiro. Não está descartada, no entanto, a possibilidade de fazer um evento privado para a estreia não oficial do heptacampeão com a escuderia italiana.

Já a primeira corrida oficial será o Grande Prêmio da Austrália, que acontecerá entre os dias 14 e 16 de março.