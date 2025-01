Goiás anuncia a contratação do baixinho venezuelano Esli Garcia, mas torcida 'queria' Soteldo

O clube abriu sua série de posts no X, antigo Twitter, com um "buenas tardes y un feliz año nuevo", seguido de bandeiras com as cores do clube e da Venezuela. Logo depois, apenas a bandeira do País sul-americano foi postada.

Desde o primeiro post que os torcedores do Goiás já davam as boas-vindas para Esli Garcia. Alguns, mais engraçadinhos, brincaram que se tratava de Soteldo, dispensado pelo Grêmio e que não deve retornar ao Santos. Diziam que seria uma contratação de peso, inclusive.

No último dia de 2024, o clube já havia oficializado a contratação do meio-campista Rodrigo Andrade. Na lista de 10 reforços, outro nome de peso é do zagueiro Luiz Felipe, que estava no Santos.