Gabriel Jesus e Martinelli marcam, Arsenal vira sobre o Brentford e assume o 2º lugar do Inglês

O primeiro dia do ano foi marcado por gols brasileiros na Europa, importantes para definir o novo perseguidor do líder Liverpool no Campeonato Inglês. O Arsenal foi até a casa do Brentford e ganhou por 3 a 1. Gabriel Jesus e Martinelli deixaram sua marca no triunfo de virada que deixou a equipe a seis pontos do primeiro colocado, com um jogo a mais.

Com o resultado, o Arsenal alcançou os 39 pontos, ultrapassando o Nottingham Forest, com 37, e deixando o Chelsea um pouco mais afastado, com 35 após derrota na rodada. O Liverpool sobra, com 45.

O Arsenal entrou em campo na casa do Brentford disposto a aproveitar o bom momento para se consolidar como principal perseguidor do líder Liverpool, nadando de braçadas na classificação do Inglês.