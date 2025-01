Gabigol chega ao Cruzeiro dizendo viver seu 'melhor momento dentro e fora de campo'

No Cruzeiro, a ambição de Gabigol será alta, mas não se equipara à que vivia no Flamengo. Em 2025, o time celeste disputará o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. O sonho de voltar à Libertadores ficou pelo caminho diante da péssima sequência na reta final do torneio nacional de 2024.

"Tenho recebido um carinho enorme de todos os torcedores e fãs. Estou ansioso por encontrá-los, estar junto da torcida, chegar a Belo Horizonte, que é a minha próxima casa. É uma cidade que eu sempre gostei bastante, sempre tive sorte quando joguei lá. Então espero que continue assim", afirmou Gabigol, que deve ser apresentado à torcida do Cruzeiro no próximo sábado, no Mineirão.