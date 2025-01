Fluminense confirma saída do experiente volante Felipe Melo: 'Eternizado na história'

Os planos de Felipe Melo em continuar defendendo as cores do Fluminense até o Mundial de Clubes do meio do ano não vão se concretizar. O clube carioca confirmou nesta quarta-feira que o contrato finalizado dia 31 de dezembro não será renovado e celebrou a passagem do jogador na equipe.

"Chegou ao fim na última terça-feira (31/12) a passagem do ídolo Felipe Melo como jogador do Fluminense. O capitão encerra este ciclo deixando um legado com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e mais de 100 jogos com as três cores", anunciou o Fluminense.

O clube ainda fez um vídeo em homenagem ao experiente volante/zagueiro de 41 anos, que deve anunciar a aposentadoria dos gramados. Felipe Melo já deixava no ara a possibilidade de adeus aos campos e só teria mudado de ideia justamente por causa do Mundial.